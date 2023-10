Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Brennender Autotransporter auf der Autobahn

Lahr (ots)

Am Montagabend, kurz nach 17 Uhr, teilten mehrere Verkehrsteilnehmer einen rauchenden und brennenden Autotransporter auf der Autobahn A 5 in Höhe Lahr mit. Der Fahrer des Transporters bemerkte dies selbst und hielt auf dem Beschleunigungsstreifen der Anschlussstelle Lahr an. Von der alarmierten Feuerwehr Lahr konnte der Brand unter massivem Einsatz von Löschwasser und Löschschaum gelöscht werden. Für die Zeit der Löscharbeiten musste die Autobahn von der Autobahnmeisterei Freiburg in Richtung Süden voll gesperrt werden. Es bildete sich ein Rückstau von 10 km Länge, der von Einsatzkräften des Technischen Hilfswerks abgesichert wurde. Der Autotransporter hatte Neufahrzeuge, fünf Pkw Hybridfahrzeuge und zwei Elektro-Pkw, geladen. Davon brannten vier Fahrzeuge aus, zwei wurden stark beschädigt. Allein der Schaden an den Pkw beträgt 280.000 Euro. Bis zur Bergung des Autotransporters durch eine Spezialfirma wurde ein Fahrstreifen der Autobahn geöffnet, um den massiven Stau abzubauen. Aktuell ist die Autobahn in Richtung Süden zur Bergung wieder voll gesperrt. Die Bergung dürfte bis gegen 4 Uhr dauern. Brandursache dürfte mit hoher Wahrscheinlichkeit ein technischer Defekt an dem Autotransporter gewesen sein. Die Ermittlungen dauern an. Der Anhänger des Autotransporters brannte aus und wurde total beschädigt. Der Schaden dürfte hier nochmals 80.000 Euro betragen.

/Him

