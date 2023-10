Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Kollision im Kreisverkehr

Rastatt (ots)

Glücklicherweise ohne Verletzte, aber mit einem Sachschaden von rund 4.000 Euro, endete ein Verkehrsunfall am Kreisverkehr "Untere Wiesen" / "Im Wöhr" / "Im Baisert". Die Fahrerin eines Mitsubishi wollte am Montag gegen 13:20 Uhr in den Kreisverkehr einfahren und deutete das Verhalten eines Lastwagenfahrers so, dass er den Kreisel an der vorherigen Ausfahrt verlassen wollte. Dieser wollte seine Fahrt allerdings bis zur nächsten Ausfahrt fortsetzen. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand glücklicherweise nur Blechschaden. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. /ma

