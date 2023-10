Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Wer wurde gefährdet?

Offenburg (ots)

Beamte des Polizeireviers Offenburg haben am Dienstagmorgen den gefährlichen "Ausflug" eines Mini-Fahrers auf der L98 gestoppt und sind nun auf der Suche nach Personen, die durch dessen Fahrverhalten gefährdet wurden. Der 36 Jahre alte Mann war gegen 7:45 Uhr Zeugenaussagen zufolge in Schlangenlinien auf der L98 in Richtung Offenburg gefahren. Hier soll es beispielsweise zu zwei gefährlichen Situationen mit LKW-Fahrern gekommen sein. Der Mittdreißiger soll auf die Gegenfahrbahn geraten sein, sodass ein Ausweichmanöver, teils in den Grünstreifen, nötig geworden sein soll. Die gefährliche Fahrt ging laut Zeugenaussagen weiter, wobei der Mann am "Offenburger Ei" auch eine rote Ampel überfahren haben soll. Beamte des Polizeireviers Offenburg konnten den Wagen schlussendlich in der Kronenstraße stoppen. Ursächlich für die Irrfahrt war offenbar der Konsum von Drogen. Im Fahrzeug wurde auch eine geringe Menge der verbotenen Substanzen aufgefunden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 36-Jährige in die Obhut eines Familienmitgliedes übergeben. Die ermittelnden Beamten sind nun auf der Suche nach Personen, die durch die Fahrweise gefährdet wurden. Diese, wie beispielsweise die beiden Lastwagenfahrer, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 an die Ermittler zu wenden. /ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell