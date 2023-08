Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Brilon (ots)

Am Freitag kam es in Brilon zu einem Verkehrsunfall. Ein Lkw befuhr gegen 14:20 Uhr die Bundesstraße 7 im Bereich Ostring in Richtung der B480. Nach bisherigem Ermittlungsstand überholte er dabei einen Radfahrer, wobei es zu einer Berührung des Lkw mit dem Fahrrad kam. Der 51jährige Fahrradfahrer aus Brilon kam dadurch zu Fall und verletzte sich leicht. Der Lkw-Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle. Es gibt Hinweise, dass es sich bei dem Lastwagen um einen Lkw mit Auflieger gehandelt haben soll. Dieser könnte mit weißen Containern beladen gewesen sein. Das Verkehrskommissariat ermittelt in diesem Fall und bittet mögliche Zeugen, sich mit der Polizeiwache Brilon unter der Telefonnummer 02961-90200 in Verbindung zu setzen.

