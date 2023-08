Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Einbruch in Vereinsheim

Marsberg (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 17:30 Uhr bis Montag, 11:00 Uhr kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Vereinsheim auf der Mühlenstraße in Marsberg. Bislang unbekannte Täter machten sich an dem Gebäude zu schaffen. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten sie jedoch nicht ins Innere der Räumlichkeiten. Es entstand Sachschaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Marsberg unter der Telefonnummer 02992-902003711 entgegen.

