Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Sundern (ots)

Am Montag kam es gegen 11:00 Uhr auf der L687 in Sundern zu einem Verkehrsunfall. Ein 51jähriger Motorradfahrer aus Arnsberg stieß an der Kreuzung Zum Sorpedamm Ecke Langscheider Straße mit einem 86jährigen PKW Fahrer aus Sundern zusammen. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam war im Einsatz. Die Unfallstelle war über einen längeren Zeitraum voll gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell