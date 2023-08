Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Junger Mann durch Unbekannte angegriffen und verletzt

Meschede (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde gegen 01:00 Uhr in Meschede-Berge auf der Olper Straße ein 19jähriger Mann hinterrücks angegangen und verletzt. Ein Rettungswagen war im Einsatz. Die bislang unbekannten Angreifer flüchteten daraufhin. Bei den Tätern soll es sich um zwei männliche und eine weibliche Person gehandelt haben. Nach bisherigem Ermittlungsstand können die Personen wie folgt beschrieben werden: Die weibliche Person hat blonde lange Haare und einer der beiden Männer trug einen Kapuzenpullover. Die dritte Person war mit einer schwarz-weißen Softshell-Jacke und einer Jeans bekleidet. Diese Person ist etwa 1,60 m groß, hat eine dünne Statur und soll ca. 17 Jahre alt sein. Die Personen flüchteten wahrscheinlich in Richtung der Grundschule. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Meschede unter der Telefonnummer 0291-90200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell