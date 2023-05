Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Seitingen

Lkr. TUT) - Unfallflucht in der Weilheimer Straße - Zeugen?

Seitingen / Lkr. TUT (ots)

Am Sonntag (14.05.2023) ist es in Seitingen zu einer Unfallflucht gekommen. Ein 26-jähriger Renault-Fahrer befuhr gegen 20:20 Uhr die Gunninger Straße in Richtung Tuttlinger Straße. Zeitgleich war auf der Weilheimer Straße ein noch unbekannter Fahrer mit einem größeren schwarzen Auto unterwegs, welcher in die Gunninger Straße einfahren wollte. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des Renault-Fahrer und es kam zur Kollision. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, setzte der Fahrer im schwarzen Auto die Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Renault entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Tuttlingen unter 07461 941-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell