POL-KN: (Rielasingen-Worblingen)Autokennzeichen in 10 Fällen entwendet - Zeugenaufruf (14.05.2023)

Rielasingen-Worblingen (ots)

Die Polizei Singen sucht Zeugen, die Hinweise zu einem außergewöhnlichen Diebstahl machen können. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in Rielasingen-Worblingen im Bereich der Hardberghalle an insgesamt 10 geparkten Fahrzeugen die jeweiligen hinteren Kennzeichen gestohlen bzw. gewaltsam samt Kennzeichenhalterung herausgerissen. Der Gesamtschaden ist aktuell noch Teil der Ermittlungen. Falls Hinweise zur Täterschaft bekannt werden, sollten diese dem Polizeiposten in Rielasingen-Worblingen unter der Telefon-Nr. 07731/917036 übermittelt werden.

