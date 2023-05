POL-KN: (Furtwangen - Schwarzwald-Baar-Kreis) Pkw schleudert gegen Haus und Garage und verursacht hohen Sachschaden (13.05.2023)

Bräunlingen/Schwarzwald-Baar-Kreis (ots) - Sachschaden in Millionenhöhe ist bei einem Brand am Samstagmorgen um 02.20 Uhr auf dem Aussiedlerhof "Palmhof" in Bräunlingen entstanden. Eine Streife des Polizeireviers Donaueschingen, welche in Bräunlingen unterwegs war, nahm Brandgeruch war und entdeckte das sich ...

mehr