POL-COE: Coesfeld, Bahnhof/Polizei sucht Besitzer

Coesfeld (ots) - Einen am Fahrbahnrand geparkten schwarzen Audi A3 beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Nacht zum Dienstag (25.10.) auf der Marienstraße in Holtwick. Das Auto wurde am Montagabend gegen 21 Uhr geparkt. Die Beschädigungen am Heck des Audi wurden am Dienstag gegen 8.30 Uhr festgestellt. Gegen 6.50 Uhr wurde die Alarmanlage an ...

mehr