Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schiltach - Lkr. Rottweil) Diebstahl aus Gaststätte - Zeugenaufruf (14.05.2023)

Schiltach (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in einer Gaststätte in der Schramberger Straße in Schiltach zu einem Bargelddiebstahl. Zu Klärung der Tat benötig die Polizei Hinweise aus der Bevölkerung. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gelangte der Dieb in den Gastraum und durchsuchte den Thekenbereich. Hierbei fand er Bargeld in Bedienungsgeldbeutel und entwendete Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich. Zur Klärung der Tat werden mögliche Hinweise an die Polizei in Schramberg unter 07422/27010 erbeten.

