POL-ME: 4-Jähriger angefahren und schwer verletzt - Velbert - 2306004

Mettmann (ots)

Donnerstag, 01. Juni 2023, wurde ein 4-Jähriger schwer verletzt, als er über eine Fahrbahn lief und von einem Fahrzeug erfasst wurde. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

Das war geschehen:

Gegen 16:55 Uhr hatte eine 38-jährige Heiligenhauserin mit ihrem 4-jährigen Sohn die Absicht, die Poststraße in Höhe der Hausnummer 31 in nördliche Richtung zu überqueren. Nach ihren Angaben riss sich ihr Sohn plötzlich von ihrer Hand los und lief über die Fahrbahn, ohne den querenden Fahrzeugverkehr zu beachten. Der 4-Jährige wurde frontal von einem Audi eines 42-jährigen Wülfrathers erfasst, welcher zu diesem Zeitpunkt die Poststraße in Richtung Heiligenhauser Straße befuhr.

Durch den Zusammenstoß wurde das Kind schwer verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 4-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren zur Klärung des Unfallhergangs ein.

