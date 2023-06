Polizei Mettmann

POL-ME: Gas mit Bremse verwechselt: Autofahrerin kracht in Hauswand - Mettmann - 2306003

Mettmann (ots)

Wie die Feuerwehr der Stadt Mettmann bereits in einer eigenen Pressemeldung berichtete, kam es am Mittwoch (31. Mai 2023) in Mettmann zu einem Autounfall, bei dem eine 66-Jährige mit ihrem Wagen rückwärts in ein Haus gekracht ist. Es entstand dabei ein hoher Sachschaden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. (Siehe dazu die Pressemeldung der Feuerwehr unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119015/5522608).

Folgendes war geschehen:

Nach dem derzeitigen Stand der Unfallermittlungen hatte eine 66-jährige Mettmannerin beim Rangieren mit ihrem Auto vor einem Haus an der Roseggerweg in Mettmann das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt. Hierbei verlor sie die Kontrolle über ihren Lynk & Co und stieß mit dem Heck ihres Fahrzeugs in die Fassade eines Wohnhauses auf der gegenüberliegenden Straßenseite.

Hierbei wurde die Wand des Hauses eingedrückt, zudem entstand ein Loch in dem Wohnhaus. Die genaue Schadenssumme ist bislang ebenso nicht geklärt, wie die Frage, ob das Haus bewohnbar bleibt. Für weitere Informationen wird auf die ausführliche Pressemeldung der Feuerwehr der Stadt Mettmann verwiesen.

