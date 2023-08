Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Bäckerei

Arnsberg (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, 17:30 Uhr bis Montag, 04:30 Uhr kam es in Neheim zu einem Einbruch in eine Bäckerei. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Gebäude auf der Stembergstraße. Es wurden mehrere Räume durchsucht und diverse Behältnisse aufgebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine geringe Menge an Bargeld erbeutet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200 in Verbindung zu setzen.

