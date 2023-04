LPI-GTH: Unter Drogeneinfluss Pkw geführt

Gräfenoda (ots) - Am späten Freitagnachmittag kam es in Gräfenrodaer Schillerstraße zu einer Streitigkeit zwischen zwei Nachbarn (m/35 Jahre und m/45 Jahre), in Folge dessen der 45-Jährige seinem Nachbarn mit der flachen Hand zweimal ins Gesicht schlug. Der 35-Jährige erlitt hierbei Prellungen im Gesicht und am Hals und musste ärztlich behandelt werden. Gegen den 45-Jährigen wurde Anzeige wegen Körperverletzung ...

