Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gewaltsam in Schule eingedrungen - Zeugen gesucht

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots)

Irgendwann in der Zeit von Freitag 14.00 Uhr bis heute Morgen gegen 06.30 Uhr verschafften sich mehrere Täter gewaltsam Zutritt in das Gebäude einer öffentlichen Bildungsinstitution in der Michaelisstraße. Im Inneren des Objektes wurden u.a. zwei Feuerlöscher von ihrem Bestimmungsort entnommen und ohne Nothilfegedanke entleert. Ob die Täter etwas entwenden konnten, ist momentan Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, welche im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Schule machen konnten oder sonstige Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 und unter Angabe der Bezugsnummer 0096700/2023 zu melden. (rak)

