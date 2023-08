Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Mann durch Sturz mit Mountainbike schwer verletzt

Medebach (ots)

Am Dienstag kam es gegen 14:45 Uhr zu einem Unfall in Medebach. Ein 64jähriger Mann aus Belgien fuhr mit seinem Mountainbike über die Straße "Baukstrunk" in Deifeld. Er stürzte und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte waren im Einsatz. Der Verletzte wurde in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Derzeit kann ein technischer Defekt am Fahrrad nicht ausgeschossen werden. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Das Verkehrskommissariat hat den Fall übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell