POL-OG: Achern - Brand auf Balkon

Weisenbach (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch fuhr ein 51-jähriger Mercedes-Fahrer auf der B462 in Fahrtrichtung Forbach. In Weisenbach auf Höhe der Einmündung in die Straße "Am Zimmerplatz" kollidierte er mit einer dort befindlichen Querungshilfe. Bei dem Zusammenstoß wurde ein Verkehrszeichen aus der Verankerung gerissen und beschädigt. Der Wagen kam nach etwa 100 Metern auf der Richtungsfahrspur ...

