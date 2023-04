POL-RE: Recklinghausen/ Marl/ Haltern am See/ Dorsten: Bund und Land Hand in Hand - Gemeinsamer Schwerpunkteinsatz des Polizeipräsidiums Recklinghausen und der Bundespolizei am Hauptbahnhof Recklinghausen

Recklinghausen (ots) - In einer zentralen Unterbringungseinrichtung an der Habinghorster Straße hat es am späten Dienstagabend einen größeren Polizeieinsatz gegeben. Gegen 23.25 Uhr wurde der Polizei eine Schlägerei zwischen mehreren männlichen Bewohnern gemeldet. Da die Lage zeitweise unübersichtlich war, weil auch viele andere Bewohner dazugekommen waren, ...

mehr