POL-RE: Castrop-Rauxel: Streit unter Bewohnern sorgt für Polizeieinsatz

Recklinghausen (ots)

In einer zentralen Unterbringungseinrichtung an der Habinghorster Straße hat es am späten Dienstagabend einen größeren Polizeieinsatz gegeben. Gegen 23.25 Uhr wurde der Polizei eine Schlägerei zwischen mehreren männlichen Bewohnern gemeldet. Da die Lage zeitweise unübersichtlich war, weil auch viele andere Bewohner dazugekommen waren, wurden weitere Polizeikräfte aus anderen Städten des Kreises Recklinghausen - sowie ein Diensthundeführer mit seinem Hund - alarmiert. Die Lage konnte schließlich beruhigt werden. Vier Männer - im Alter von 19 und 20 Jahren - kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus, außerdem wurde eine Security-Mitarbeiterin leicht verletzt. Tatverdächtig ist ein 22-jähriger Mann, der ebenfalls dort wohnt. Hintergrund für die Schlägerei sollen Streitigkeiten sein, die schon länger andauern. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

