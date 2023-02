Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: 35-Jähriger nach Bedrohung mit Messer festgenommen

Troisdorf (ots)

Am Mittwochabend (08. Februar) wurde ein 35-jähriger Troisdorfer durch Beamte einer Spezialeinheit festgenommen.

Gegen 21:30 Uhr meldete sich eine 56-jährige Troisdorferin bei der Polizeileitstelle des Rhein-Sieg-Kreises. Ihr 35-jähriger Sohn randaliere in der gemeinsamen Wohnung an der Frankfurter Straße und wolle sich womöglich selbst etwas antun. Bei dem Versuch, Kontakt mit dem 35-Jährigen aufzunehmen, wurden die Beamten von ihm mit einem Messer bedroht. In der Folge wurden weitere Polizeikräfte einschließlich Beamte einer Spezialeinheit an den Tatort gerufen. Gegen 23:00 Uhr wurde der Verdächtige schließlich in der Wohnung festgenommen. An seiner Hand hatte er eine blutende Wunde, die er sich zuvor selbst zugefügt hatte. Alle eingesetzten Polizisten blieben unverletzt. Was den Mann zu seiner Tat bewegt hat, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. (Re)

