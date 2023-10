Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühlertal, L80B - Verkehrsunfall

Bühlertal (ots)

Ein leichtverletzter Kradfahrer sowie ein Sachschaden in Höhe von circa 8000 Euro ist das Resultat eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Dienstagmittag auf der L80B im Bereich Hundseck ereignete. Ein 58-jähriger Autofahrer war gegen 12:30 Uhr auf der L80B im Bereich Hundseck unterwegs. Aufgrund der Verkehrsgegebenheiten bremste dieser in einem Kurvenbereich sein Fahrzeug ab. Ein unmittelbar hinter dem Auto befindlicher 59-jähriger Kradfahrer erkannte dies zu spät und fuhr dem PKW auf. Hierbei wurde der Motorradfahrer leicht verletzt. Die verständigte Besatzung eines Rettungswagens brachte ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Unfallaufnahme haben die Beamten des Polizeireviers Gaggenau übernommen.

