Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Kita

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Dreiste Langfinger drangen augenscheinlich über den Hintereingang einer Kindertagesstätte in Laasdorf ein und entwendeten im Anschluss eine unbekannte Menge an Bargeld. Der oder die Täter hebelten am und im Gebäude mehrere Türen auf und gelangten so in das Leitungsbüro. Hier öffneten diese gewaltsam eine Geldkassette und entnahmen den Inhalt. Im Anschluss entfernten sich die Langfinger unerkannt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

