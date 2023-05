LPI-J: Toilette aufgebrochen

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Wie eine Zeugin am Montagnachmittag mitteilte, war ein Mann gerade dabei am Walther-Rathenau-Platz in Eisenberg mehrere Verkehrszeichen zu beschmieren. Die Beamten trafen den 53-jährigen Mann auch an. Dieser hatte zuvor mittels Permanentmarker ein Bushaltestellen- sowie ein Hinweisschild beschmiert. Die entsprechende Anzeige wurde gefertigt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

