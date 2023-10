Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto massiv beschädigt (01.10.2023)

St. Georgen (ots)

Unbekannte haben am Sonntag im Zeitraum zwischen 0 Uhr und 6 Uhr eine Sachbeschädigung an einem in der Friedrichstraße auf Höhe des Gebäudes Nummer 19 geparkten VW Bus begangen. Die Täter schlugen das Fenster der Beifahrertüre und die Frontscheibe ein. Außerdem zerstachen sie alle vier Reifen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Hinweise auf die Täter erbittet die Polizei in St. Georgen unter der Telefonnummer 07724 94950-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell