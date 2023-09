Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fazit zur gemeinsamen Verkehrssicherheitsaktion - sicher.mobil.leben

Stuttgart (ots)

Polizeibeamte führten am Dienstag (26.09.2023) an insgesamt acht Örtlichkeiten im Stadtgebiet Verkehrskontrollen durch. Der Fokus lag hierbei auf den schwächeren Verkehrsteilnehmern, also Fußgängern und Fahrern von Fahrrädern, E-Scootern und Pedelecs aber auch auf Autofahrern. Experten des Referats Prävention unterstützten die Kontrollmaßnahmen und wiesen die Verkehrsteilnehmer auf die Gefahren im Straßenverkehr hin. Insgesamt stellten die Beamten bei den über 200 Kontrollen im Zeitraum von 06.00 Uhr bis 21.00 Uhr 48 Ordnungswidrigkeiten, darunter unter anderem sieben Verstöße gegen den Mindestabstand beim Überholen von Fahrradfahrern fest. Zudem hatten vier Autofahrer den Sicherheitsgurt nicht angelegt. Zwei Personen müssen wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis mit Strafanzeigen rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell