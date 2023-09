POL-SO: Lageabschlussmeldung: Entgleister Güterzug in Geseke

Bad Sassendorf (ots) - Am 09.09.2023 kam es gegen 15:23 Uhr zu einem Unfallgeschehen auf der Bundesstraße in Bad Sassendorf-Lohne. Ein 76-jähriger Pkw-Führer befuhr die Bundesstraße in Fahrtrichtung Soest. Aus bislang ungeklärter Ursache steuerte der Fahrzeugführer seinen Pkw nach links über die Gegenfahrbahn und kollidierte im Anschluss mit einem Baum neben der Fahrbahn. Nach der Kollision überschlug sich der Pkw ...

