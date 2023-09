POL-HH: 230907-1. "Mobil. Aber sicher!" - Bilanz der Kontrollen im August und Ausblick auf die Schwerpunkte im September

Hamburg (ots) - Hamburg investiert weiter konsequent in die innere Sicherheit und die Stärkung der Polizei Hamburg bei Personal, IT-Ausstattung und Infrastruktur. Am Montag, den 11. September 2023, laden die Behörde für Inneres und Sport, die Polizei Hamburg sowie die städtische Sprinkenhof GmbH zum Richtfest des Polizeikommissariats 43 in Bergedorf ein. Das ...

mehr