POL-HH: 230907-2. Bergedorf erhält hochmoderne Polizeiwache - Einladung zum Richtfest

Hamburg investiert weiter konsequent in die innere Sicherheit und die Stärkung der Polizei Hamburg bei Personal, IT-Ausstattung und Infrastruktur. Am Montag, den 11. September 2023, laden die Behörde für Inneres und Sport, die Polizei Hamburg sowie die städtische Sprinkenhof GmbH zum Richtfest des Polizeikommissariats 43 in Bergedorf ein. Das markante Gebäude im Ludwig-Rosenberg-Ring / Ecke Sander Damm beherbergt neben dem Polizeikommissariat auch eine Feuerwache. Der Bestandsbau aus den 1980ern wurde nach modernen Sicherheitsstandards umgebaut und durch einen zukunftsweisenden Erweiterungsbau ergänzt.

Der Termin findet statt am

Montag, 11. September, um 13:00

Ludwig-Rosenberg-Ring 57, 21031 Hamburg Eingang und Zufahrt über Johann-Meyer-Straße

Am Termin nehmen teil:

- Senator Andy Grote, Präses der Behörde für Inneres und Sport - Martin Görge, Geschäftsführer Sprinkenhof GmbH - Ralf Martin Meyer, Präsident der Polizei Hamburg

Die Teilnehmenden stehen im Anschluss an die Grußworte für O-Töne zur Verfügung. Bitte melden Sie sich bis Freitag, 14:00 Uhr, an unter veranstaltung@sprinkenhof.de

