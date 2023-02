Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230216 - 0206 Frankfurt-Heddernheim: "Endlich! Wieder wird gelacht - In Klaa Paris zur Fassenacht" - Hinweise der Frankfurter Polizei zum Fastnachts-umzug in Heddernheim

Frankfurt (ots)

(di) Unter dem obigen Motto startet am Dienstag (21. Februar 2023) nach zweijähriger Pause der diesjährige traditionsreiche Fastnachtsumzug "Klaa Paris" um 14:31 Uhr in Heddernheim mit 111 Zugnummern und 1.500 Teilnehmenden. Zur sicheren Durchführung der Veranstaltung ist es erforderlich, dass die Zufahrtsstraßen zum Stadtteil Heddernheim am Dienstag ab 12:00 Uhr für den Kraftfahrzeugverkehr gesperrt werden. Die Sperrungen werden sukzessive nach Veranstaltungsende gegen 22:00 Uhr wieder aufgehoben. Die Frankfurter Polizei wird auch in diesem Jahr vor Ort sein und frühzeitig für alle Zuschauerinnen und Zuschauer sowie Beteiligten als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Eine Anlaufstelle hierfür ist der Informationsstand der Polizei am H.-P-Müller-Platz.

Informationen zur Veranstaltung erhalten Sie unter anderem auch auf der Internetseite des Veranstalters

(https://www.zuggemeinschaft.de).

Zu den Themen Sicherheit und Verkehrsbeschränkungen informiert die Frankfurter Polizei in den Sozialen Medien über den bekannten Twitteraccount @Polizei_Ffm.

Wir wünschen in diesem Zusammenhang allen einen fröhliches und vor allem sicheres "Klaa Paris" in Heddernheim!

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell