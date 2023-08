Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Bettelbetrügerinnen in Schiffweiler-Stennweiler

Schiffweiler (ots)

Am Dienstag, den 15.08.23 ging bei der Polizei Neunkirchen ein Anruf ein, wonach zwei junge Frauen in der Ortslage Stennweiler, insbesondere im Bereich der Hüttigweilerstraße unterwegs seien und an den Häusern klingeln würden. Hierbei würden sich die beiden Frauen als Mitarbeiterinnen des Caritas, genauer der Suppenküche Neunkirchen, ausgeben und im Namen dieser Geld sammeln. Der 65-jährige Anrufer habe die beiden Frauen nach einem Ausweis gefragt, woraufhin diese sofort wieder gegangen seien. Die Frauen konnten im Nachgang durch die Polizei angetroffen und identifiziert werden. Sie führten entsprechende Geldspenden mit sich, konnten jedoch keinen Nachweis über die Zugehörigkeit zum Caritasverband erbringen. Weiterhin hätten sie in den letzten Wochen bereits im Bereich des Kaufland Neunkirchen im Namen der Caritas Spenden gesammelt. Einige Geschädigte konnten vor Ort identifiziert werden. Weitere Geschädigte, die bisher noch nicht identifiziert sind, sollen sich bitte mit der Polizei Neunkirchen in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell