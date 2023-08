Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Polizei zieht positive Bilanz nach DFB-Pokal in Elversberg

Elversberg (ots)

Das Verkehrskonzept hat sich bewährt - lautet die Kernaussage der Polizei nach dem DFB-Pokalspiel in Elversberg am vergangen Samstag. Das Spiel wurde von rund 8500 Zuschauern besucht, darunter ca. 2100 Gästefans aus Mainz. Zu Beginn der Partie kam es im Mainzer Fanblock zum Zünden von Pyrotechnik, ansonsten verlief das Spiel jedoch störungsfrei und ohne besondere Vorkommnisse. Absolut positiv ist das Fazit hinsichtlich des Verkehrs- und Shuttlekonzeptes. Zwar gibt es an der ein oder anderen Stelle sicherlich noch Verbesserungsbedarfe aber grundsätzlich hat sich das ersonnene Konzept bewährt. Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen reisten von den Bahnhöfen St. Ingbert und Neunkirchen sowie von den P+R Parkplätzen in Heinitz und Sinnerthal ca. 3800 Zuschauer mit öffentlichen Verkehrsmitteln und den eigens vom Verein eingesetzten Shuttlebussen zum Stadion, was die Arbeit der Polizei im Bereich des Verkehrs rund ums Stadion erheblich erleichterte. In Absprache mit dem Verein wird dieses Konzept auch zukünftig fortgeführt und punktuell - mit steigenden Erfahrungswerten - immer weiter angepasst und verbessert.

