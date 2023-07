Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Rollerfahrerin

Illingen-Hirzweiler (ots)

Am heutigen Sonntag, kam es gegen 09:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr auf der L130 zwischen Illingen-Hirzweiler und Marpingen-Urexweiler. Eine 59-jährige Kleinkraftradfahrerin verlor in einer Rechtskurve auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit einem entgegenkommenden PKW im Bereich der Fahrzeugfront. Die Zweiradfahrerin wird hierdurch über die Motorhaube auf die Windschutzscheibe geschleudert und schlägt mit dem Helm gegen diese. Durch den Unfall erleidet sie mehrere, teilweise offene Knochenbrüche und eine Platzwunde am Kopf. Nach der Erstversorgung an der Unfallörtlichkeit durch einen Notarzt wird sie mittels RTW in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entsteht Sachschaden im vierstelligen Bereich. Während der med. Versorgung und der Unfallaufnahme war die L130 für ca. eine Stunde gesperrt.

