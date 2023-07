Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit Personenschaden

Neunkirchen-Innenstadt (ots)

Am gestrigen Abend, gegen 22:00 Uhr, ereignete sich in der Gustav-Regler-Straße, Einfahrtsbereich zum Parkhaus Süd des Saarparkcenters, ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Der vermeintliche 42-jährige Fahrzeugführer aus Neunkirchen kam aus bislang unbekannten Gründen an der Unfallörtlichkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Nach der Kollision mit dem erhöhten Bordstein, einem Straßenschild und einem dünnen Baum kippte das Fahrzeug auf die Fahrerseite. Durch Ersthelfer konnten drei Insassen aus dem Fahrzeug geborgen werden. Die Insassen, der vermeintliche Fahrzeugführer, eine Frau und ein Kleinkind, wurden im weiteren Verlauf zur Untersuchung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand erlitt nur der vermeintliche 42-jährige Fahrer leichte Verletzungen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der vermeintliche Fahrer führte einen freiwilligen Atemalkoholtest mit einem Ergebnis von knapp über 3 Promille durch. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren mit dem Anfangsverdacht des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Zeugen, die den Unfall und die Beteiligten gesehen haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Neunkirchen, 06821-2030, zu melden.

