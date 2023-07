Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Zeugenaufruf nach versuchtem Einbruch

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Illingen (ots)

Bereits am 05.02.2023 versuchten zwei Täter um 21:54 Uhr in ein Ladenlokal in der Hauptstraße in Illingen einzubrechen. Dazu benutzt einer der Täter einen zuvor herausgehobenen Kanaldeckel und versucht damit die Scheibe der Eingangstür einzuschlagen. Dies gelang jedoch nicht, sodass sich die Täter ohne Beute vom Tatort entfernten. Wer kennt die Täter? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neunkirchen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell