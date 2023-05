Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen/ Lkr. Tuttlingen) Vorfahrtsunfall mit rund 30.000 Euro Blechschaden (28.04.2023)

Trossingen (ots)

Insgesamt rund 30.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Freitagabend auf der Kreuzung der Eberhardstraße und der Brühlstraße ereignet hat. Eine 20-jährige Mini-Fahrerin war auf der Eberhardstraße in Richtung Ernst-Haller-Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Brühlstraße kam es zum Zusammenstoß mit einer vorfahrtsberechtigten 49 Jahre alten Skoda-Fahrerin, die von rechts kam. Am Mini One entstand Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro, den Schaden am Skoda schätzte die Polizei auf rund 10.000 Euro.

