Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, Lkr. Rottweil) Unfallflucht an der Einmündung "Am Mühlkanal" und Brühlstraße (01.05.2023)

Sulz am Neckar (ots)

Rund 1.500 Euro Schaden hat ein unbekannter Autofahrer bei einer Unfallflucht im Einmündungsbereich der Straße "Am Mühlkanal" und Brühlstraße am Montagnachmittag verursacht. Der Unbekannte streifte den dort geparkten grauen Audi A6, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, an der Stoßstange vorne links. Ohne sich um eine Regulierung des Schadens zu kümmern, fuhr der Unbekannte jedoch anschließend davon. Unfallzeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Oberndorf, Tel. 07423 8101-0, zu melden.

