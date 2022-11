Polizei Dortmund

POL-DO: Einladung zum Medientermin: Polizei Dortmund begrüßt spanische Kollegen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1317

Am kommenden Donnerstag (1.12) lädt die Polizei Dortmund zu einem Medientermin in die Citywache am Brüderweg 6-8 in Dortmund-Mitte ein und stellt zwei spanische Polizisten vor, die sonst in Tarifa und Granda ihren Dienst versehen.

Beide landeten am Sonntagabend (27.11) am Flughafen in Düsseldorf. Bereits am Montag (28.11) begann für die 43- und 54-Jährigen das offizielle Programm: Während ihres Aufenthaltes in Dortmund sind sie unter anderem mit ihren Dortmunder Kolleginnen und Kollegen auf dem Weihnachtsmarkt unterwegs und werden dabei an ihrer spanischen Uniform zu erkennen sein.

Im Weiteren begleiten sie das Einsatztraining, die polizeilichen Sonderdienste sowie den Nachtdienst der Wache Mitte, bevor sie am 12.12.2022 Dortmund wieder in Richtung Heimat verlassen.

Bei dem Medientermin berichten die spanischen Kollegen von ihren bisherigen Erfahrungen des Austauschprogramms. Die beiden sprechen fließend Deutsch.

Um eine telefonische Anmeldung über die bekannten Erreichbarkeiten der Pressestelle wird gebeten.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell