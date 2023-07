POL-NK: Vandalismus an der Wiesbachhalle

Schiffweiler (ots) - Am 10.07.23 um 17:47 Uhr, stellte eine 31-jährige Frau aus Schiffweiler ihren Opel Corsa in der Straße "Am Nußkopf" im Bereich des Aufstiegs zur Alm ab. Als sie um 18:54 Uhr an ihr Fahrzeug zurückkam, musste sie feststellen, dass die Seitenscheibe der Beifahrerseite eingeschlagen worden war. Eine genauere Nachschau ergab, dass zudem ein unter ...

mehr