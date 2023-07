Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Zeugenaufruf nach Diebstahl aus Kraftfahrzeug in Schiffweiler

Schiffweiler (ots)

Am 10.07.23 um 17:47 Uhr, stellte eine 31-jährige Frau aus Schiffweiler ihren Opel Corsa in der Straße "Am Nußkopf" im Bereich des Aufstiegs zur Alm ab. Als sie um 18:54 Uhr an ihr Fahrzeug zurückkam, musste sie feststellen, dass die Seitenscheibe der Beifahrerseite eingeschlagen worden war. Eine genauere Nachschau ergab, dass zudem ein unter dem Beifahrersitz verstauter Sportbeutel sowie eine gelbe Weste aus dem Fahrzeug entwendet worden waren. In dem Sportbeutel befanden sich die Geldbörsen der 31-jährigen Frau und die ihrer Tochter. Zum Zeitpunkt des Abstellens des Fahrzeuges parkte ein weißer Kleinwagen mit Kreiskennung Saarbrücken (SB) neben dem Fahrzeug der 31-jährigen Frau. Dieser Kleinwagen war auf dem Fahrersitz mit einer männlichen Person, im Alter von ca. 30-40 Jahren, mit Glatze und Bart, besetzt.

Wer sachdienliche Hinweise hat, möge sich bitte mit der Polizei Neunkirchen (06821-2030) in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell