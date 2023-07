POL-NK: Zeugenaufruf nach Geldbeuteldiebstahl

Polizeiinspektion Neunkirchen

Eppelborn (ots)

Am 25.02.2023 entwendete eine bislang unbekannte weibliche Person in einem Lebensmittelgeschäft in Eppelborn die Geldbörse einer 65-jährigen Frau aus deren Jackentasche. Mit der EC-Karte der Geschädigten, die sich in der Geldbörse befand, wurden sodann an einem nahe gelegenen Geldausgabeautomaten durch einen bislang unbekannte männliche Person insgesamt 2000 Euro vom Konto der Geschädigten abgehoben. Die weibliche sowie die männliche Person wurden bei der Tat videografiert. Wer diese Personen erkennt oder sachdienliche Hinweise hat, wendet sich bitte an die Polizei Neunkirchen.

