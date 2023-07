Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Verletztes Kind nach Körperverletzung

Neunkirchen-Innenstadt (ots)

Am Mittwoch, den 05. Juli 2023, ereignete sich gegen 19:00 Uhr ein Vorfall in der Mendelssohnstraße im Bereich der Esso Tankstelle, bei dem ein 10-jähriges Mädchen verletzt wurde. Nachdem das Kind dort spielte, stieg sie gegen 18:40 Uhr auf ihr Fahrrad auf und sei ohne erklärbaren Grund von eine Mann vom Fahrrad herunter gestoßen worden. Sie sei dabei gegen ein PKW gestoßen und wurde leicht verletzt (Schürfwunde am linken Auge). Der Mann sei in einem PKW auf der Beifahrerseite eingestiegen. Ein anderer Mann habe das Fahrzeug gesteuert und die beiden hätten sich anschließend von der Örtlichkeit entfernt. Bei dem Fahrzeug handele es sich sich um einen weißen VW mit Neunkircher-Kreiskennzeichen. Der Täter beschrieb das Mädchen als einen Mann mit längeren Harren, circa 30 Jahre alt. Weitere Hinweise liegen derzeit nicht vor. Bei sachdienlichen Hinweisen wird gebeten sich mit der Polizei in Neunkirchen in Verbindung zu setzen.

