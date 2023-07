Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Suche nach Unfallgeschädigtem

Dirmingen (ots)

Am Donnerstag, den 20.07.2023 ereignete sich gegen 10:25 Uhr am Ortsausgang Dirmingen Fahrtrichtung Eppelborn eine Verekhrsunfallflucht. Dabei kollidierte der im Anschluss flüchtende Unfallverursacher mit einem am Seitenrand parkenden Fahrzeug und beschädigte dabei den Außenspiegel. Ein neutraler Zeuge beobachtete den Unfall. Bei Eintreffen der Polizeikräfte vor Ort befand sich jedoch das unfallgeschädigte Fahrzeug nicht mehr an der Unfallstelle. Der Halter des unfallverursachenden Fahrzeuges steht fest, zum Geschädigten liegen bisher keine Hinweise vor. Bei sachdienlichen Hinweisen wird gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

