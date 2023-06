Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Mülltonnen, Kopfkissen und Feld gerieten in Brand - Polizei ermittelt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Vorsfelde, Mühlenweg

03.06.2023, 02.10 Uhr

Wolfsburg, OT Vorsfelde, Meinstraße

03.06.2023, 03.17 Uhr

Wolfsburg, OT Vorsfelde, Zum Heidgarten

04.06.2023, 13.30 Uhr

Wolfsburg, OT Vorsfelde/OT Wendschott

04.06.2023, 13.40 Uhr

Mehrere Sachbeschädigungen durch Feuer beschäftigen momentan die Polizei in Vorsfelde.

Bereits am frühen Samstagmorgen gerieten um 02.00 Uhr zwei Mülltonnen im Mühlenweg in Brand. Gegen 03.17 brannte ein Mülleimer an einer Bushaltestelle in der Meinstraße. Alle drei Behältnisse wurden durch die Hitze des Feuers komplett zerstört.

Dem nicht genug: Am Sonntagmittag gegen 13.30 Uhr brannte in der Straße Zum Heidgarten ein in einer Gartenhecke abgelegtes Kopfkissen. Die Ermittler vermuten, dass ein Unbekannter es von einem der in den Straßen befindlichen Sperrmüllhaufen entwendet, dort abgelegt und angezündet wurde.

Gut 1.000 Meter weiter entfernt brannte 10 Minuten später eine abgemähte Wiese auf einem Feld zwischen Vorsfelde und Wendschott.

Die Feuerwehr war in allen Fällen vor Ort und löschte die Brände.

Die Beamten gehen in allen fünf Fällen von Brandstiftung aus und können einen Tatzusammenhang nicht ausschließen.

Die Ermittler hoffen darauf, dass Anwohnern Autofahrern oder Passanten verdächtige Personen aufgefallen sind.

Hinweise bitte an die Polizeistation in Vorsfelde, oder die Rufnummer 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell