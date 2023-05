Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbruch in Horneburger Arztpraxis - Alarmanlage schlägt Täter in die Flucht

Stade (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind bisher unbekannte Diebe gegen 01 Uhr in Horneburg in eine Arztpraxis im Isern-Hinnerk-Weg eingebrochen.

Der oder die Täter haben in einen Fensterrahmen gebohrt, um dadurch das Fenster entriegeln zu können. So in das Gebäude gelangt, wollten sie die Praxis nach brauchbarem Diebesgut durchsuchen. Nach kurzer Zeit löste jedoch die Alarmanlage aus und der oder die Täter ergriffen die Flucht. Ob dabei Diebesgut erlangt wurde, steht bisher nicht fest.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei Horneburg unter der Telefonnummer 04163-828950 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell