Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden

Eppelborn (ots)

Am heutigen Morgen, gegen 02:40 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Fahrzeugführer aus Eppelborn die Prümburgstraße. An der Unfallörtlichkeit verlor er vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung, Atemalkoholtest ergab knapp über 2 Promille, die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem geparkten PKW. Der geparkte PKW wurde durch die Wucht der Kollision auf einen zweiten geparkten PKW geschoben. Das Fahrzeug des Unfallverursachers drehte sich im Anschluss und kollidierte mit einem Stromkasten, welcher an der gegenüberliegenden Fahrbahnseite aufgestellt war. An den drei Fahrzeugen und dem Stromkasten entstand ein erheblicher Sachschaden, welcher derzeit nicht näher beziffert werden kann. Durch das Unfallgeschehen wurde der Beifahrer des Unfallverursachers leicht verletzt und für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus verbracht. Zwei der drei beschädigten Fahrzeuge mussten durch Abschleppdienste von der Unfallörtlichkeit verbracht werden. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell