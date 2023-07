Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Neuhofen (ots)

Eine 45-jährige Verkehrsteilnehmerin aus Ginsheim-Gustavsburg übersah am Mittwochmittag beim Abbiegen von der B9 kommend auf die L533 in Richtung Neuhofen das Fahrzeug einer 28-jährigen aus Limburgerhof, die zu dieser Zeit von Neuhofen nach Limburgerhof unterwegs war. Nach dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge klagten beide Unfallbeteiligte über Nacken- und Rückenschmerzen und wurden deshalb in Krankenhäuser in Ludwigshafen verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 16.000 Euro.

