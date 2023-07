Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Alleinunfall Radfahrer

Speyer (ots)

Am 26.07.2023 gegen 09:40 Uhr fuhr ein 68-jähriger Mann mit seinem Fahrrad auf der Gilgenstraße in Richtung Postplatz. Auf Höhe einer Metzgerei touchierte er mit dem Vorderrad seitlich die Bordsteinkante und stürzte nach rechts auf den Gehweg. Dabei zog er sich leichte Kopfverletzungen zu und wurde durch den hinzugerufenen Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

