LPI-J: Unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Weimar (ots) - Am 27.08.2022, in der Zeit von 13:30 Uhr bis 20:00 Uhr ein in der Jakobstraße geparkter Seat durch den Fahrer eines VW beschädigt. Nach- dem dieser beim rangieren rückwärts gegen den Seat stieß, wartete er zwar ein paar Minuten, entfernte sich aber dann vom Unfallort. Zeugen konnten das Kennzeichen des Verursachers benennen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

mehr